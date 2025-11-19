Gemelle Kessler l’ultima lettera scoperta solo ora | straziante
La recente scomparsa delle gemelle Kessler, Ellen e Alice, ha suscitato profonda emozione e riflessione sia in Germania che in Italia. Le due celebri artiste, note per il loro contributo alla musica e allo spettacolo europeo, hanno scelto di concludere insieme la loro esistenza tramite suicidio assistito all’età di 89 anni. A ricostruire la vicenda è stato il quotidiano Abendzeitung di Monaco, da tempo vicino alle sorelle, che ha rivelato dettagli fino ad oggi sconosciuti. Tra gli elementi più toccanti emersi nelle ultime ore vi è l’ultima lettera inviata da Alice Kessler proprio alla redazione del giornale bavarese. 🔗 Leggi su Tvzap.it
