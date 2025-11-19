Gemelle Kessler la lettera di addio e i regali alle amiche
Un addio preparato nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso. Le gemelle Kessler hanno scelto di andarsene insieme, a 89 anni, nella loro abitazione di Grünwald lasciando un vuoto profondo in tutti coloro che le hanno amate. Nelle ore che hanno preceduto la morte hanno sistemato con cura qualsiasi cosa, dai saluti alle amiche più care fino ai regali da far recapitare loro nei giorni successivi. Alice ed Ellen hanno trovato anche il tempo di disdire l’abbonamento a una rivista che ricevevano da decenni. La lettera e i regali alle amiche: «Non siate tristi». «Amiche care, non siate tristi, ci rivedremo tra le nuvole». 🔗 Leggi su Lettera43.it
