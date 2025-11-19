Gemelle Kessler la foto pochi giorni prima di morire | l’ultima apparizione in pubblico

Il 17 novembre, in una mattina che avrebbe dovuto somigliare a tante altre, è arrivata invece una notizia destinata a segnare profondamente il mondo dello spettacolo europeo: Ellen e Alice Kessler sono morte insieme, all’età di 89 anni, scegliendo consapevolmente quel giorno. Non un caso, non un capriccio, ma l’esito finale di un percorso meditato, condiviso e portato avanti con una lucidità che colpisce persino chi, negli anni, aveva imparato a conoscere la loro eleganza e il loro rigore. Le due sorelle, icone della scena tedesca e italiana, avevano da sempre manifestato il desiderio di restare unite fino all’ultimo respiro, e così è stato: hanno fatto ricorso al suicidio assistito, pratica legalizzata in Germania anche per chi non è affetto da patologie gravi, una scelta che solleva interrogativi e riflessioni, ma che nel loro caso racconta soprattutto un legame indissolubile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it