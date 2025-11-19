Gemelle Kessler i gioielli preziosi all?amica | Avevano problemi di cuore E Ellen aveva avuto un' ischemia un mese fa

«Amiche care, non siate tristi, ci rivedremo sulle nuvole!», pare di sentirle, in coro, Alice e Ellen Kessler, nella loro ultima lettera, inviata alle loro migliori amiche, la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gemelle Kessler, i gioielli preziosi all?amica: «Avevano problemi di cuore. E Ellen aveva avuto un'ischemia un mese fa»

