gemelle kessler chi erano i loro genitori

La lunga storia delle gemelle Kessler, Alice ed Ellen, non può essere compresa fino in fondo senza soffermarsi sulle figure che più di tutte hanno influenzato la loro formazione umana e artistica: i genitori Paul ed Elsa. Dietro l'eleganza, il rigore e la disciplina che hanno reso le due sorelle icone internazionali della danza e dello spettacolo, si nasconde infatti una storia familiare complessa, segnata dalle contraddizioni del Novecento e da un affetto profondo che ha superato ostacoli e tragedie. Chi erano Paul ed Elsa Kessler. Nate nel 1936 in una Germania attraversata da tensioni politiche e sociali, Alice ed Ellen Kessler sono cresciute in un ambiente che cercava di difendere la normalità in un'epoca che di normale aveva ben poco.

