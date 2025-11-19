GB | monitoriamo una nave spia russa

Gran Bretagna, la Royal Navy monitora una “nave spia russa” nel nord della Scozia Una fregata della Royal Navy e alcuni aerei della Raf sono stati schierati per “monitorare e tracciare ogni spostamento” di una nave spia russa, la Yantar, che si trova al confine marittimo delle acque britanniche a nord della Scozia. Lo ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - GB: monitoriamo una “nave spia russa”

