Gaza Idf | Hamas ha violato il cessate il fuoco Raid israeliani in tutta la Striscia

19 nov 2025

Le Forze di difesa israeliane hanno confermato di aver lanciato un’ondata di raid contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, dopo che “diversi terroristi hanno aperto il fuoco contro i soldati dell’Idf operanti a Khan Yunis. Questa azione costituisce una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. In risposta, l’Idf ha iniziato a colpire obiettivi terroristici in tutta Gaza”, ha comunicato l’esercito, aggiungendo che nessun soldato è rimasto ferito nell’attacco, avvenuto sul lato orientale della Linea Gialla, ovvero il territorio controllato dall’Idf nell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

