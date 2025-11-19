Le Forze di difesa israeliane hanno confermato di aver lanciato un’ondata di raid contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, dopo che “diversi terroristi hanno aperto il fuoco contro i soldati dell’Idf operanti a Khan Yunis. Questa azione costituisce una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. In risposta, l’Idf ha iniziato a colpire obiettivi terroristici in tutta Gaza”, ha comunicato l’esercito, aggiungendo che nessun soldato è rimasto ferito nell’attacco, avvenuto sul lato orientale della Linea Gialla, ovvero il territorio controllato dall’Idf nell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Idf: “Hamas ha violato il cessate il fuoco”. Raid israeliani in tutta la Striscia