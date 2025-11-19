Gaza Idf | Hamas ha violato il cessate il fuoco Raid israeliani in tutta la Striscia
Le Forze di difesa israeliane hanno confermato di aver lanciato un’ondata di raid contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, dopo che “diversi terroristi hanno aperto il fuoco contro i soldati dell’Idf operanti a Khan Yunis. Questa azione costituisce una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. In risposta, l’Idf ha iniziato a colpire obiettivi terroristici in tutta Gaza”, ha comunicato l’esercito, aggiungendo che nessun soldato è rimasto ferito nell’attacco, avvenuto sul lato orientale della Linea Gialla, ovvero il territorio controllato dall’Idf nell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Tg2000, #19novembre 2025 - ore 12 #Gaza #Israele #Hamas #Palestina #Trump #ONU #BinSalman #Libano #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #Leopoli #Witkoff #Bignami #Ilva #Assisi #CEI #Telemarketing #Lecce #Curacao #PapaLeoneXIV #TV2000 Vai su X
Il futuro di Gaza dipende dalla cooperazione internazionale, ma ostacoli come Hamas e Israele rimangono - facebook.com Vai su Facebook
Idf, 'raid su tutta Gaza dopo un attacco di Hamas ai soldati' - L'esercito israeliano ha lanciato attacchi "per colpire obiettivi terroristici di Hamas in tutta la Striscia di Gaza", dopo che "diversi terroristi avevano aperto il fuoco verso l'area in cui operano ... Scrive ansa.it
Guerra Gaza, identificato l'ostaggio restituito da Hamas: è Meny Godard - Coloni israeliani hanno incendiato una moschea nel villaggio palestinese di Kifl Hares, vicino ad Ariel in Cisgiordania, lasciando scritte sui muri con minacce al capo del Comando centrale dell'Idf Av ... Secondo tg24.sky.it
Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano: 13 morti - I media sauditi: «Witkoff potrebbe incontrare Hamas domani in Turchia» ... Riporta corriere.it