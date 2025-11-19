Gaza gli attacchi israeliani causano 28 morti palestinesi
Il ministero della Salute di Gaza, citato da Al-Jazeera, ha riferito che gli attacchi compiuti da Israele in varie zone hanno provocato la morte di 28 palestinesi e il ferimento di oltre 77 persone. Secondo quanto rilanciato dalla testata, una serie di bombardamenti e incursioni aeree ha investito aree di Gaza City e di Khan Younis. Guterres: «Preoccupante la visita di Netanyahu in Siria». L’esercito israeliano ha inoltre comunicato di aver condotto operazioni nel sud del Libano contro depositi di armi utilizzati dall’unità razzi di Hezbollah e situati nei villaggi di Deir Kifa, Shehour, Tayr Felsay e Aynata, dove erano stati diffusi avvisi di evacuazione per i residenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
