Gaza ancora raid Idf su tutta la Striscia 22 morti tra cui il comandante del battaglione di Zeitoun e il capo dell' unità navale di Hamas – VIDEO

19 nov 2025

L’esercito israeliano ha confermato di aver condotto raid “per colpire obiettivi terroristici di Hamas in tutta la Striscia di Gaza”, spiegando che l’operazione è scattata dopo che “diversi terroristi avevano aperto il fuoco verso l'area in cui operano i soldati dell'Idf a Khan Yunis”. Tuttavia, tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ancora raid Idf su tutta la Striscia, 22 morti tra cui il comandante del battaglione di Zeitoun e il capo dell'unità navale di Hamas – VIDEO

