Gattuso in spogliatoio ai calciatori dell'Italia dopo che la Norvegia ci ha distrutto | Siamo forti

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia-Norvegia era appena finita domenica sera, con una sonora disfatta degli azzurri e lo spettro dei playoff da affrontare a marzo per acciuffare i Mondiali: poco dopo il fischio finale, Rino Gattuso nello spogliatoio del Meazza ha deciso di fare un discorso preciso ai suoi calciatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gattuso spogliatoio calciatori italiaGattuso in spogliatoio ai calciatori dell’Italia dopo che la Norvegia ci ha distrutto: “Siamo forti” - Norvegia era appena finita domenica sera, con una sonora disfatta degli azzurri e lo spettro dei playoff da affrontare a marzo per acciuffare i ... fanpage.it scrive

gattuso spogliatoio calciatori italiaGattuso, il discorso agli azzurri nello spogliatoio: "Volete convincervi che siamo forti?" - Capo Verde, ehm, e la Germania, che s’è aggiunta lunedì goleando la Slovacchia. Secondo msn.com

gattuso spogliatoio calciatori italiaItalia-Norvegia, Gattuso: "Chiediamo scusa. Sono venuti fuori tutti i nostri difetti" - Il Ct dell'Italia a Sky Sport dopo la netta sconfitta contro la Norvegia: "Chiediamo scusa perché perdere 4- Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Spogliatoio Calciatori Italia