Gattuso il retroscena ‘assurdo’ dopo Italia-Norvegia | cosa ha detto ai calciatori
La serata di San Siro ha lasciato un’ombra pesante sulla Nazionale italiana: un 4-1 contro la Norvegia che non è solo una sconfitta sul campo, ma un richiamo all’urgenza. Nel cuore dello spogliatoio, tra il vapore delle docce e lo sguardo assorto dei giocatori, Gennaro Gattuso ha scelto di parlare non con rabbia, ma con una forza diversa: quella della fiducia. Ed è qui che ha piantato un seme, pensando già allo spartiacque di marzo, quando i playoff per i Mondiali diventeranno l’unica strada per evitare il terzo incubo consecutivo. Il contesto della sconfitta e il peso dei playoff. La disfatta è rimasta tanto dolorosa quanto significativa. 🔗 Leggi su Tvzap.it
