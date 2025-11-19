Garofani | Usato per colpire Mattarella

AGI - "Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell'attacco e quel che fa male è l'impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente". Lo afferma Francesco Saverio Garofani, consigliere di Sergio Mattarella e segretario del Consiglio Supremo di Difesa, in un colloquio con il Corriere della Sera. Ieri il quotidiano La Verità ha sostenuto che Garofani, nel corso di una cena, "avrebbe auspicato iniziative politiche contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra", esprimendo "giudizi di inadeguatezza nei confronti dell'attuale maggioranza di governo". 🔗 Leggi su Agi.it

