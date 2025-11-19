Garlasco Sempio | C' è accanimento

21.30 "Un po' sì, non posso negarlo, capisco che un certo accanimento c'è, spero in buona fede ma.". A dirlo è Andrea Sempio, intervistato da Bruno Vespa a "5 Minuti" su Rai 1. "Io al momento non ho una vita","è come essere ai domiciliari", aggiunge. Sempio è indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta sull' uccisione di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco (Pavia) il 13 agosto del 2007. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

