Garlasco l' avvocato Gallo riapre il caso | Non è un omicidio fatto da soli VIDEO
Le nuove parole dell’avvocato rimettono in discussione uno dei punti più delicati del caso Poggi. E in diretta emergono scenari che potrebbero cambiare tutto. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Il Riesame annulla per la seconda volta il sequestro nel caso Garlasco. Le parole dell’avvocato Casali e la testimonianza di Silvio Sapone ascoltato dai pm di Brescia. - facebook.com Vai su Facebook
Ora il caso #garlasco con l’avvocato De Rensis @Rita_Cavallaro e a Ilenia Petracalvina #FARWEST ora su @RaiTre bit.ly/RAI3diretta Vai su X
Garlasco, l'avvocato Gallo a Mattino Cinque: "Non è un omicidio fatto da soli" - In diretta da Mattino Cinque, l’avvocato Gallo riapre il caso di Garlasco e getta nuova luce su elementi chiave che potrebbero cambiare le dinamiche. Da libero.it
Garlasco, l’avvocato di Lovati fa tremare tutti: “Potrebbe esserci un nuovo indagato” - Nel mistero senza fine del caso Garlasco, uno dei gialli più seguiti e discussi d’Italia, spunta una nuova pista che riaccende l’attenzione pubblica. Scrive thesocialpost.it
Delitto di Garlasco, spunta “un nome preciso”: l’ultima rivelazione - Novità sul delitto di Garlasco ed in particolare sulla famosa conzulenza teoricamente "secretata". Scrive newsmondo.it