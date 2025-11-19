Garlasco l' avvocato Gallo riapre il caso | Non è un omicidio fatto da soli VIDEO

Affaritaliani.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove parole dell’avvocato rimettono in discussione uno dei punti più delicati del caso Poggi. E in diretta emergono scenari che potrebbero cambiare tutto. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

garlasco l avvocato gallo riapre il caso non 232 un omicidio fatto da soli video

© Affaritaliani.it - Garlasco, l'avvocato Gallo riapre il caso: "Non è un omicidio fatto da soli". VIDEO

Scopri altri approfondimenti

garlasco avvocato gallo riapreGarlasco, l'avvocato Gallo a Mattino Cinque: "Non è un omicidio fatto da soli" - In diretta da Mattino Cinque, l’avvocato Gallo riapre il caso di Garlasco e getta nuova luce su elementi chiave che potrebbero cambiare le dinamiche. Da libero.it

garlasco avvocato gallo riapreGarlasco, l’avvocato di Lovati fa tremare tutti: “Potrebbe esserci un nuovo indagato” - Nel mistero senza fine del caso Garlasco, uno dei gialli più seguiti e discussi d’Italia, spunta una nuova pista che riaccende l’attenzione pubblica. Scrive thesocialpost.it

Delitto di Garlasco, spunta “un nome preciso”: l’ultima rivelazione - Novità sul delitto di Garlasco ed in particolare sulla famosa conzulenza teoricamente "secretata". Scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Avvocato Gallo Riapre