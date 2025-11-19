Garlasco il coniglio bianco lo scoop bloccato e la bomba di Lovati | Stasi non è l’assassino

Panorama.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un « coniglio bianco con le orecchie lunghe » zampetta intorno al delitto di Chiara Poggi. Non è il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma la metafora utilizzata dall’ex avvocato della difesa di Andrea Sempio, Massimo Lovati, per parlare di una figura misteriosa che potrebbe cambiare le sorti delle indagini. Una figura metaforica che può essere un potenziale testimone chiave per gli inquirenti che cercano da mesi, anzi anni, di districare il caso Garlasco. La bomba di Lovati. Ma il vero colpo di scena, Lovati lo sgancia su Alberto Stasi, l’unico condannato in via definitiva per l’omicidio. 🔗 Leggi su Panorama.it

garlasco il coniglio bianco lo scoop bloccato e la bomba di lovati stasi non 232 l8217assassino

© Panorama.it - Garlasco, il coniglio bianco, lo scoop bloccato e la bomba di Lovati: «Stasi non è l’assassino»

Altre letture consigliate

Delitto Garlasco, Lovati:”Ecco la verità sul coniglio magico”/ Gallo: “C’è un nome e potrebbe cambiare tutto” - Garlasco, Lovati a Mattino 5 ha parlato del "coniglio bianco": una figura che, a suo avviso, potrebbe sostenere la tesi della procura ... Come scrive ilsussidiario.net

garlasco coniglio bianco scoopGarlasco, Lovati e il nuovo sogno sul "coniglio con le orecchie lunghe": la telefonata a Federica Panicucci - Massimo Lovati racconta a Federica Panicucci il nuovo sogno sul delitto di Garlasco spiegando la metafora del "coniglio dalle orecchie lunghe" ... Segnala virgilio.it

garlasco coniglio bianco scoopDelitto di Garlasco/ Gallo: “So chi è il ‘coniglio’ di Lovati, Massimo dice sempre la verità…” - Il delitto di Garlasco a Quarto Grado con le parole di Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati: ecco che cosa ha raccontato ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Coniglio Bianco Scoop