Garlasco Andrea Sempio si sfoga con Bruno Vespa | L' assassino di Chiara è Stasi io perseguitato

Unico indagato nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio è stato ospite della trasmissione Cinque Minuti condotta da Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio si sfoga con Bruno Vespa: "L'assassino di Chiara è Stasi, io perseguitato"

Approfondisci con queste news

Garlasco: Andrea Sempio, ospite da Bruno Vespa, "contro di me, c'è accanimento, spero in buona fede". Ospite di Cinque Minuti, programma di Bruno Vespa su Raiuno, Andrea Sempio, indagato in concorso in omicidio per il delitto di Chiara Poggi, ribadisc Vai su Facebook

Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio: "Mi sento un po' perseguitato. Mio padre? Segnò tutte le spese" Vai su X

Sempio: "Mi sento un po' perseguitato, un certo accanimento c'è. Non ho più una vita" - Indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, Andrea Sempio si sfoga in tv da Bruno Vespa: “Sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì. Riporta msn.com

Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio: “Mi sento un po’ perseguitato. Mio padre? Segnò tutte le spese” - L'intervista di Bruno Vespa ad Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi: "Non ho una vita, sono tornato a vivere nella cameretta ... Scrive fanpage.it

Caso Garlasco, Sempio: 'c'è accanimento, spero in buona fede' - "Un po' sì non posso negarlo, sì ormai è una cosa che periodicamente ricapita, ci ricadi dentro e tutto, quindi sì, capisco che un certo accanimento c'è, spero in buona fede ma... Secondo ansa.it