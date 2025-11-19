Garlasco Andrea Sempio si sfoga con Bruno Vespa | L' assassino di Chiara è Stasi io perseguitato

Notizie.virgilio.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unico indagato nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio è stato ospite della trasmissione Cinque Minuti condotta da Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco andrea sempio si sfoga con bruno vespa l assassino di chiara 232 stasi io perseguitato

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio si sfoga con Bruno Vespa: "L'assassino di Chiara è Stasi, io perseguitato"

Approfondisci con queste news

garlasco andrea sempio sfogaSempio: "Mi sento un po' perseguitato, un certo accanimento c'è. Non ho più una vita" - Indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, Andrea Sempio si sfoga in tv da Bruno Vespa: “Sono tornato a vivere nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì. Riporta msn.com

garlasco andrea sempio sfogaGarlasco, torna a parlare Andrea Sempio: “Mi sento un po’ perseguitato. Mio padre? Segnò tutte le spese” - L'intervista di Bruno Vespa ad Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi: "Non ho una vita, sono tornato a vivere nella cameretta ... Scrive fanpage.it

garlasco andrea sempio sfogaCaso Garlasco, Sempio: 'c'è accanimento, spero in buona fede' - "Un po' sì non posso negarlo, sì ormai è una cosa che periodicamente ricapita, ci ricadi dentro e tutto, quindi sì, capisco che un certo accanimento c'è, spero in buona fede ma... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Andrea Sempio Sfoga