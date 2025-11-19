Garlasco Andrea Sempio | C' è accanimento vivo come se fossi ai domiciliari

Tgcom24.mediaset.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'unico indagato nel nuovo filone sull’omicidio di Chiara Poggi racconta il peso di vivere con queste accuse e chiarisce la natura degli appunti economici trovati dagli investigatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco andrea sempio c 232 accanimento vivo come se fossi ai domiciliari

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Andrea Sempio: "C'è accanimento, vivo come se fossi ai domiciliari"

Altre letture consigliate

garlasco andrea sempio cCaso Garlasco, Andrea Sempio: "Mi sento perseguitato, c'è accanimento" - Ospite di "Cinque minuti", su Rai 1, Andrea Sempio risponde così a Bruno Vespa che gli chiede se si sente perseguitato. Scrive msn.com

garlasco andrea sempio cCaso Garlasco, Sempio: 'c'è accanimento, spero in buona fede' - "Un po' sì non posso negarlo, sì ormai è una cosa che periodicamente ricapita, ci ricadi dentro e tutto, quindi sì, capisco che un certo accanimento c'è, spero in buona fede ma... Riporta ansa.it

garlasco andrea sempio cGarlasco, Sempio da Vespa: “Contro di me accanimento, spero in buona fede. Sto chiuso in camera, non ho più una vita” - Il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi: "Ad oggi il colpevole è Alberto Stasi e non ho motivo di pensare il contrario" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Andrea Sempio C