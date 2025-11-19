Garlasco Andrea Sempio | C' è accanimento vivo come se fossi ai domiciliari

L'unico indagato nel nuovo filone sull’omicidio di Chiara Poggi racconta il peso di vivere con queste accuse e chiarisce la natura degli appunti economici trovati dagli investigatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Andrea Sempio: "C'è accanimento, vivo come se fossi ai domiciliari"

Altre letture consigliate

Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio: "Mi sento un po' perseguitato. Mio padre? Segnò tutte le spese" Vai su X

Tg3. . Caso Garlasco. Lovati ex difensore di Andrea Sempio, in procura oggi da testimone, è chiamato a raccontare se davvero ha ricevuto soldi in nero dalla famiglia Sempio per l'incarico che ha portato all'archiviazione nel 2017. - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, Andrea Sempio: "Mi sento perseguitato, c'è accanimento" - Ospite di "Cinque minuti", su Rai 1, Andrea Sempio risponde così a Bruno Vespa che gli chiede se si sente perseguitato. Scrive msn.com

Caso Garlasco, Sempio: 'c'è accanimento, spero in buona fede' - "Un po' sì non posso negarlo, sì ormai è una cosa che periodicamente ricapita, ci ricadi dentro e tutto, quindi sì, capisco che un certo accanimento c'è, spero in buona fede ma... Riporta ansa.it

Garlasco, Sempio da Vespa: “Contro di me accanimento, spero in buona fede. Sto chiuso in camera, non ho più una vita” - Il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi: "Ad oggi il colpevole è Alberto Stasi e non ho motivo di pensare il contrario" ... Segnala ilfattoquotidiano.it