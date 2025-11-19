Gara promozionale di Orienteering a Vo'

Vi aspettiamo domenica 30 novembre 2025 ore 9 in piazza Liberazione Vo' (PD) per la gara conclusiva del Tour Euganeo 2025 e del Tour Vicentino 2025. Anche quest'anno la competizione si svolgerà con i consueti percorsi Bianco, Giallo, Rosso e Nero (e percorsi ludici-motori) che si snoderanno tra i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

