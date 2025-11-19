Ganz rivela | Esultanza nel derby? Volevo togliermi qualche sassolino oggi sarei ancora titolare

Inter News 24 Le parole di Maurizio Ganz, ex calciatore, in vista del derby tra Inter e Milan in programma in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Ospite alla cerimonia del Galà Trofeo Galbiati, Maurizio Ganz, doppio ex di Inter e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista del prossimo derby. L’ex attaccante ha ricordato un derby particolare, il primo giocato con la maglia rossonera, pochi giorni dopo essere stato ceduto proprio dall’Inter. Ganz ha sottolineato l’emozione e la difficoltà di affrontare i suoi ex compagni, un’esperienza che gli è rimasta impressa nella memoria, raccontando le sensazioni di quel momento così carico di significato emotivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

