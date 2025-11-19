Ganz | Ho esultato molto dopo il mio gol nel derby Ganz è sempre Ganz

In occasione del Gran Galà – 3° Trofeo Italo Galbiati, i microfoni di Sky Sport hanno intervistato Maurizio Ganz, ex di Milan e Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ganz ho esultato moltoGanz: "Ho esultato molto dopo il mio gol nel derby, volevo togliermi qualche sassolino" - A margine del Gran Galà – 3° Trofeo Italo Galbiati, organizzato dal Cimiano Calcio di Milano, Sky Sport ha intervistato Maurizio Ganz, doppio ex di Milan ed Inter. milannews.it scrive

ganz ho esultato moltoGanz: “Vivo il derby di Milano sempre con passione. Galbiati? Un mago della tecnica” - Le parole di Maurizio Ganz ai microfoni di Sky Sport sul derby di Milano, a margine del Trofeo Italo Galbiati. Come scrive gianlucadimarzio.com

ganz ho esultato moltoGanz: "L'Inter mi cedette al Milan, segnai in un derby ed esultai. Volevo togliermi qualche sassolino" - Ospite della cerimonia del Galà Trofeo Galbiati, Maurizio Ganz, doppio ex di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domenica ricordando un derby particolare, il pr ... Secondo msn.com

