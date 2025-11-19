Ganz elogia Chivu | Sta dimostrando Derby? Gli attaccanti saranno decisivi su Lautaro…
Inter News 24 Le parole di Maurizio Ganz, ex calciatore, in vista del derby tra Inter e Milan in programma in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Maurizio Ganz ha parlato a TMW in vista del derby tra Inter e Milan. ALLEGRI E CHIVU – Allegri ha ereditato una situazione meno chiara e ha sistemato tutto, sta facendo un grande lavoro sotto qualsiasi punto di vista. Chivu ha preso in mano l’Inter dopo il Parma: doveva dimostrare e sta dimostrando. Credo sia uno dei derby più importanti degli ultimi anni, si vedrà battaglia e speriamo di vedere un bel gioco. Ne abbiamo bisogno. FAVORITA – Io credo che gli attacchi faranno la differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
