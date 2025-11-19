Gambizzato dopo lite con giovani 40enne in ospedale a Napoli

Litiga con dei ragazzi e questi gli sparano alle gambe: è l'episodio che sarebbe successo nel quartiere Pianura di Napoli sul quale sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato. Il ferito è un 40enne medicato nell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove ha anche riferito la sua versione dei fatti agli agenti del commissariato di Bagnoli. I sanitari lo hanno dimesso con una prognosi di 20 giorni.

