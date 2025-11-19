Gambe sgonfie in due minuti | 5 esercizi effetto drenante e rilassante

Stai tutto il giorno in piedi o alla scrivania? Hai fatto un lungo viaggio in auto o in aereo? Questa ginnastica riattiva la circolazione del sangue come un massaggio. Se non puoi fare tutti e 5 i movimenti, te ne basta uno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gambe sgonfie in due minuti: 5 esercizi effetto drenante e rilassante

