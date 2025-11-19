Galliani | I miei derby preferiti? Quelli di Champions nel 2003 Nell’aria si palpava la tensione

Pianetamilan.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la terza edizione del Trofeo Galbiati, l'ex storico AD del Milan di Berlusconi, Adriano Galliani ha voluto rilasciare delle parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

galliani i miei derby preferiti quelli di champions nel 2003 nell8217aria si palpava la tensione

© Pianetamilan.it - Galliani: “I miei derby preferiti? Quelli di Champions nel 2003. Nell’aria si palpava la tensione”

Scopri altri approfondimenti

galliani miei derby preferitiGalliani: “Gattuso ci porterà ai Mondiali. Derby? I miei preferiti sono stati quelli di Champions” - Le parole di Adriano Galliani ai microfoni di Sky Sport a margine del Trofeo Italo Galbiati. Come scrive gianlucadimarzio.com

galliani miei derby preferitiGalliani: “I derby di Champions i mie preferiti, l’aria era tesissima” - Presente alla terza edizione dell'evento del Trofeo Italo Galbiati, organizzato dalla società di calcio Cimiano, l'ex ad di Monza e Milan è intervenuto a margine di questo ... Si legge su milannews.it

galliani miei derby preferitiGalliani: “Derby preferito? I due di Champions in 6 giorni. Gattuso ci porterà ai Mondiali” - A Sky Sport, Adriano Galliani ha parlato così verso il derby tra Inter e Milan in programma domenica a San Siro ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Galliani Miei Derby Preferiti