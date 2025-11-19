Approfondire pratiche urbane innovative e confrontarsi su temi che riguardano l’ambito urbano quali la cura degli spazi pubblici, la sostenibilità ambientale, la sicurezza urbana e il ruolo della cultura come volano di crescita per i territori: sono questi gli obiettivi che hanno guidato il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - ‘Galleria d’arte’ all’aperto in via Pier Maria Caporali, Cesena conclude il progetto europeo con un evento pubblico