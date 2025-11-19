Galaxy Flip7 a prezzo stracciato | il nuovo pieghevole Samsung tocca il suo minimo storico assoluto

Tuttoandroid.net | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung Galaxy Z Flip7 in super offerta a 590€ su AliExpress! Scopri il pieghevole top con Exynos 2500, display esterno da 4,1" e 7 anni di aggiornamenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

galaxy flip7 a prezzo stracciato il nuovo pieghevole samsung tocca il suo minimo storico assoluto

© Tuttoandroid.net - Galaxy Flip7 a prezzo stracciato: il nuovo pieghevole Samsung tocca il suo minimo storico assoluto

Approfondisci con queste news

Samsung: trapelati i prezzi dei Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 - Uno store online italiano ha pubblicato in anticipo quelli che dovrebbero essere i prezzo dei Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 di Samsung. Da punto-informatico.it

galaxy flip7 prezzo stracciatoGalaxy Z Flip 7 FE (256 GB) al minimo su Amazon: ora è il prezzo giusto? (-42%) - Il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra i pieghevoli, con il 42% di sconto. Lo riporta hdblog.it

galaxy flip7 prezzo stracciatoSamsung Galaxy Z Flip7 FE: Amazon piega il prezzo ed è best buy (-42%) - Con lo sconto del 42% oggi puoi mettere le mani sul fantastico Samsung Galaxy Z Flip7 FE a un prezzo mai visto e non è da perdere. Lo riporta telefonino.net

Cerca Video su questo argomento: Galaxy Flip7 Prezzo Stracciato