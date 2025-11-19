Galante si esprime | Inter Milan? I nerazzurri sono superiori Vi dico cosa si prova a giocare un derby di Milano

Inter News 24 Galante si esprime sul derby di Milano in programma domenica sera, nel quale Inter e Milan si batteranno per i tre punti, ma non solo. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l’ex difensore dell’ Inter, Fabio Galante, ha espresso le sue opinioni in vista del derby di domenica. Galante, che ha vestito la maglia nerazzurra dal 1995 al 2003, ha condiviso il suo punto di vista sull’importanza della partita e sulle aspettative che accompagnano un incontro così sentito per i tifosi. L’ex calciatore, che ha vissuto in prima persona l’intensità del derby milanese, ha sottolineato l’importanza di approcciare la partita con la giusta mentalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

