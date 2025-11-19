Fusione joker lex luthor | il nemico più pericoloso di superman e batman

Nel panorama dei fumetti DC Comics si sta delineando una delle trame più sorprendenti e inquietanti degli ultimi tempi. Due tra i nemici più iconici di Batman e Superman, Lex Luthor e Joker, si uniscono in un’inedita alleanza che sfida ogni previsione, dando vita a un’arma di distruzione di massa sotto forma di un’unica entità hybrid. La complicata fusione tra questi due antagonisti apre nuovi scenari e mette alla prova l’abilità degli eroi di fronte a una minaccia senza precedenti. la fusione di joker e lex luthor: la nascita di un minaccioso ibrido. come si è concretizzata la trasformazione. La genesi di questa minaccia avviene durante un colpo fallito di Joker e Luthor, che li porta a fondersi in una nuova forma decisamente più potente e pericolosa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

