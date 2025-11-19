Furto e casa a soqquadro La calciatrice ai ladri | La prossima volta pulite
La stanza ribaltata, vestiti buttati ovunque e lasciati ammucchiati sul pavimento, il caos di chi ha frugato cercando qualunque cosa da rubare, lasciandosi alle spalle quella devastazione tipica dei furti in abitazione. Il brevissimo video postato nelle ultime ore da Alisha Lehmann, 26 anni, calciatrice svizzera un passato alla Juventus ed ex compagna di Douglas Luiz, oggi in forza al Como e alla nazionale elvetica, è più che eloquente. Mentre era fuori casa lunedì, in pieno giorno, qualcuno è entrato nella sua abitazione di Moltrasio, mettendo tutto a soqquadro. Ma la reazione della calciatrice mentre mostra l’immagine che si è trovata davanti al suo rientro, è stata più che ironica: "La prossima volta che entrate in casa mia, per favore pulite perché ho un disturbo ossessivo compulsivo" ha scritto a commento della storia postata sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 16 milioni di followers, con plausi che vanno tra i 200mila e i 600mila like per ogni post. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
