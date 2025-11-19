?Furti notturni in diverse aziende arrestato pregiudicato di Partinico

Per la polizia sarebbe l'autore di una serie di raid e furti notturni messi a segno nelle scorse settimane in diverse aziende di Alcamo. Adesso per un pregiudicato di Partinico è scattato l'arresto.Le indagini, scattate dopo le numerose denunce presentate dai titolari delle attività colpite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La banda dei panifici è in carcere ma il cerchio sui furti notturni non si è ancora chiuso #corato - facebook.com Vai su Facebook

Fusignano, l’escalation dei furti preoccupa i cittadini, aumentano controlli e pattugliamenti Vai su X

Raid e furti notturni nelle aziende di Alcamo. Arrestato un uomo - La Polizia di Stato di Alcamo ha individuato e tratto in arresto un pregiudicato, residente a Partinico, ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nelle scorse settimane ai danni di diverse ... Segnala tp24.it

Alcamo, arrestato per vari furti un pregiudicato - Su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Partinico, all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e al divieto di ... Da itacanotizie.it

Cittaducale (RI), maxi furto di rame in azienda dismessa: banda di ladri colta sul fatto - Sei stranieri arrestati a Cittaducale per furto aggravato di rame: sequestrati 1. Lo riporta virgilio.it