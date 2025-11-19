Furti d' auto parziali in aumento | Lombardia regione più colpita
Cresce in Italia il fenomeno dei furti parziali di autovetture, che colpisce principalmente le utilitarie ma anche le auto di segmento più elevato. Il fenomeno produce danni fino a oltre 5mila euro per i proprietari dei mezzi e alimenta il mercato illegale dei pezzi di ricambio. Telecamere, gruppi ottici, paraurti, fari Led e monitor di bordo le componenti più rubate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
