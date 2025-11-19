Fumogeni e risse tra tifosi Maxi multa al Coviolo Una colletta ripaga tutto

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho creato questa raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la Coviolo F.C., che nelle ultime gare ha ricevuto 1600 euro di multe ". È stata lanciata una raccolta fondi (che in pochi giorni ha superato i 1.420 euro) per aiutare il Coviolo F.C. a pagare le sanzioni di 600 e di 1000 euro che sono state inferte alla società calcistica che milita nel campionato di Terza Categoria nelle ultime settimane. "La società e i giocatori – scrive sulla piattaforma l’organizzatore, Francesco Scutifero – si dissociano completamente da quanto accaduto e sono assolutamente contrari a ogni comportamento scorretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fumogeni e risse tra tifosi maxi multa al coviolo una colletta ripaga tutto

© Ilrestodelcarlino.it - Fumogeni e risse tra tifosi. Maxi multa al Coviolo. Una colletta ripaga tutto

Contenuti che potrebbero interessarti

Violenza ultrà sull’Autostrada del Sole: «Calci, pugni, cinghiate e fumogeni». Maxi-rissa tra tifosi di Como e Atalanta, autogrill nel caos - Nell’area di servizio di Somaglia, in provincia di Lodi, si sono affrontati decine di tifosi del Como e dell’Atalanta. Secondo corriereadriatico.it

fumogeni risse tifosi maxiI ’tifosi’ del Coviolo stavolta scatenano la rissa - Il giudice sportivo punisce il team di Terza categoria: mille euro di multa, cifra altissima per i dilettanti. Scrive ilrestodelcarlino.it

fumogeni risse tifosi maxiRissa tra tifosi nei dilettanti, il caso di Coviolo: "La multa la pagheremo. Ma ci sia uniformità" - L’allenatore Vezzani: "Niente polemiche, ma lo stesso metro sia applicato anche agli altri". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fumogeni Risse Tifosi Maxi