Fumogeni e risse tra tifosi Maxi multa al Coviolo Una colletta ripaga tutto
"Ho creato questa raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la Coviolo F.C., che nelle ultime gare ha ricevuto 1600 euro di multe ". È stata lanciata una raccolta fondi (che in pochi giorni ha superato i 1.420 euro) per aiutare il Coviolo F.C. a pagare le sanzioni di 600 e di 1000 euro che sono state inferte alla società calcistica che milita nel campionato di Terza Categoria nelle ultime settimane. "La società e i giocatori – scrive sulla piattaforma l’organizzatore, Francesco Scutifero – si dissociano completamente da quanto accaduto e sono assolutamente contrari a ogni comportamento scorretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
