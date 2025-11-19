"Ho creato questa raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la Coviolo F.C., che nelle ultime gare ha ricevuto 1600 euro di multe ". È stata lanciata una raccolta fondi (che in pochi giorni ha superato i 1.420 euro) per aiutare il Coviolo F.C. a pagare le sanzioni di 600 e di 1000 euro che sono state inferte alla società calcistica che milita nel campionato di Terza Categoria nelle ultime settimane. "La società e i giocatori – scrive sulla piattaforma l’organizzatore, Francesco Scutifero – si dissociano completamente da quanto accaduto e sono assolutamente contrari a ogni comportamento scorretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fumogeni e risse tra tifosi. Maxi multa al Coviolo. Una colletta ripaga tutto