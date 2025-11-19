Fugge all’alt e ferisce i carabinieri

Prima scappa, poi aggredisce i carabinieri. Il bilancio è quello di un automobilista albanese arrestato per resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale e di un militare dell’Arma finito all’ospedale. Tutto è successo l’altra sera nella frazione di San Matteo della Decima in via Vincenzo Monti, durante un inseguimento stradale tra i carabinieri e un automobilista alla guida di un’Alfa Romeo Tonale. Quest’ultimo si era accorto di avere dietro la gazzella del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di San Giovanni in Persiceto e ha pensato, per evitare un eventuale controllo, di darsi alla fuga ad alta velocità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fugge all’alt e ferisce i carabinieri

