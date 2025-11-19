Frosinone il Capoluogo più virtuoso del lazio nella raccolta differenziata
Mentre la Regione Lazio continua il suo percorso, seppur graduale, verso una gestione più sostenibile dei rifiuti urbani, emerge un dato di assoluto rilievo che pone il capoluogo ciociaro sotto i riflettori: il Comune di Frosinone raggiunge un eccezionale 69,5% di raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 27 dicembre il passaggio della Fiamma Olimpica La città di Frosinone si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026, che il 27 dicembre attraverserà il capoluogo in un evento di forte valore simbolico e identitario. Un appuntamento sto - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, la Stazione Tav: un collegamento per “agganciare” il capoluogo - navetta che condurrà i passeggeri dell’alta velocità sino alla stazione del capoluogo. Segnala ilmessaggero.it
Tav Frosinone, Pizzutelli sprona: «Per la stazione serve la spinta del capoluogo» - Non solo: anche uno sprone affinché il capoluogo sia protagonista e sostenga con determinazione il progetto ... Secondo ilmessaggero.it