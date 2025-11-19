Frodi assicurative nel Vallo di Lauro | solo Graziano vede alleggerite le misure

Avellinotoday.it | 19 nov 2025

Mentre per Leone Massimo e Leone Antonello tutto resta com’era, per Giuseppe Graziano — quarantacinque anni, indagato insieme agli altri in un’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alle frodi assicurative — arriva l’unico spiraglio: i domiciliari cadono, resta solo il divieto di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

