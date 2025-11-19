Friuli il sopravvissuto alla frana | Quirin sepolto dal fango aiuterò la sua compagna

Parla Matteo Betteto, 35 anni, ricoverato in ospedale a Udine con un femore fratturato: “Anche la mia casa non c’è più, ho perso tutto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Friuli, il sopravvissuto alla frana: “Quirin sepolto dal fango, aiuterò la sua compagna”

Maltempo in Friuli, il sopravvissuto: "Vivo per pochi centimetri, sento ancora le urla del mio amico"

Friuli, il sopravvissuto alla frana: "Quirin sepolto dal fango, aiuterò la sua compagna" - Parla Matteo Betteto, 35 anni, ricoverato in ospedale a Udine con un femore fratturato: "Anche la mia casa non c'è più, ho perso tutto"

Frana di Brazzano, il racconto del soccorritore sopravvissuto al crollo - Era andato con il vicino tedesco ad allertare la donna poi rimasta sepolta, li ha visti sparire entrambi sotto il fango e le macerie

Guerrina e Quirin sepolti dal fango che ha travolto le loro case: lui ha tentato di portarla in salvo - Sono stati recuperati dai vigili del fuoco i corpi dei dispersi nella frana a Brazzano di Cormons (Gorizia).