Friuli il sopravvissuto alla frana | Quirin sepolto dal fango aiuterò la sua compagna

Repubblica.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla Matteo Betteto, 35 anni, ricoverato in ospedale a Udine con un femore fratturato: “Anche la mia casa non c’è più, ho perso tutto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

