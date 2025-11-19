Freddy Grand Prix di Ginnastica 2025 grande spettacolo al PalaBigi in diretta su Sportface TV

Sabato 22 novembre a Reggio Emilia torna il Freddy Grand Prix: squadre di Baldassarri e Villa, ospite speciale Francesca Michielin e la giornalista Giorgia Rossi ai microfoni. Collegamento su Sportface TV dalle 16:30, evento al via alle 17:00. Reggio Emilia è pronta ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione ginnica: il Freddy Grand Prix di Ginnastica 2025, in programma sabato 22 novembre al PalaBigi. L’evento – trasmesso in diretta su Sportface TV con collegamento dalle ore 16:30 e votabile attraverso i profili social ufficiali – unirà competizione, spettacolo e valorizzazione del territorio in una cornice unica, culla del Tricolore. 🔗 Leggi su Sportface.it