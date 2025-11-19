Frecciarossa deragliato con 2 morti e 10 feriti | la procura chiede pene per 11 anni
Ammonta a 11 anni e tre mesi di reclusione il totale delle condanne chieste dal sostituto procuratore di Lodi Giulia Aragno nel processo di primo grado per il disastro del treno Frecciarossa 1000 Milano - Salerno, deragliato alle 5.30 del mattino del 6 febbraio 2020 in corrispondenza del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Procura Lodi chiede pene per 11 anni per Frecciarossa deragliato. Morirono due macchinisti, dieci viaggiatori feriti #ANSA Vai su X
Il Frecciarossa deragliato a Livraga nel 2020, la Procura chiede condanne per undici anni. Morirono due persone - Cinque gli imputati al processo ordinario per lo schianto avvenuto il 6 febbraio 2020. Come scrive msn.com
Frecciarossa deragliato, la procura di Lodi chiede pene per 11 anni - Il sostituto procuratore di Lodi Giulia Aragno ha chiesto condanne per un totale di 11 anni e 3 mesi di reclusione nel processo di primo grado per il deragliamento del treno Frecciarossa 1000 Milano - Scrive rainews.it