Frecciarossa deragliato con 2 morti e 10 feriti | la procura chiede pene per 11 anni

Milanotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ammonta a 11 anni e tre mesi di reclusione il totale delle condanne chieste dal sostituto procuratore di Lodi Giulia Aragno nel processo di primo grado per il disastro del treno Frecciarossa 1000 Milano - Salerno, deragliato alle 5.30 del mattino del 6 febbraio 2020 in corrispondenza del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

