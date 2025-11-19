Frattesi Inter futuro già deciso | non è contento dell’impiego cosa filtra per gennaio
Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’inizio di stagione tra Serie A e Champions. Tutti i dettagli. Il futuro di Davide Frattesi all’ Inter è uno dei temi caldi in vista del prossimo calciomercato di gennaio. Arrivato con grandi aspettative dalla Sassuolo, il centrocampista della Nazionale italiana non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare fisso nelle rotazioni di Cristian Chivu, nonostante il suo talento e le sue qualità indiscutibili. Dopo un inizio di stagione che lo ha visto spesso partire dalla panchina, Frattesi potrebbe decidere di cercare più spazio altrove, magari già nella finestra di mercato invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com
