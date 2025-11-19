Fratello uccide la sorella a coltellate nel Napoletano | confessato il delitto al 112

Noemi e Vincenzo Riccardi Un 25enne di San Paolo Bel Sito ha confessato al 112 di aver ucciso la sorella 23enne a coltellate nel loro appartamento: la vittima, Noemi Riccardi, è stata trovata senza vita dai carabinieri, mentre il giovane è ora sotto interrogatorio. Telefonata al 112 e confessione immediata. È stato lo stesso autore del presunto omicidio, Vincenzo Riccardi, 25 anni, a chiamare il numero di emergenza intorno alle 15.15 di oggi. La voce agitata, secondo quanto riferito dagli investigatori, annunciava senza esitazioni: “Ho ucciso mia sorella, l’ho accoltellata”. Subito prima il giovane aveva effettuato una videochiamata alla madre, mostrando il corpo della ragazza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Fratello uccide la sorella a coltellate nel Napoletano: confessato il delitto al 112

