FRASA dall’esperienza ad Amici al primo singolo | in arrivo Viola

Dopo il percorso nel talent show “Amici”, FRASA è pronto a fare il suo ingresso ufficiale nel mondo discografico. Venerdì 21 novembre esce infatti “Viola”, il brano inedito che l’artista ha presentato durante il programma, disponibile su tutte le piattaforme digitali per WeaAdaWarner Music Italy. “Viola”: la parte tragicomica dei colpi di fulmine. “Viola” è un brano che mescola sonorità R&B e urban con un’attitudine fresca e contemporanea. Al centro, la parte più tragicomica dei colpi di fulmine: l’imbarazzo, i tentativi goffi, le cotte che lasciano più lividi che baci. FRASA gioca proprio su questo contrasto, trasformando l’ imbranataggine in un punto di forza: batticuori fuori tempo,. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - FRASA, dall’esperienza ad Amici al primo singolo: in arrivo “Viola”

