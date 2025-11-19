Frane nel Goriziano la procura avvia un’indagine

La procura di Gorizia ha avviato un’indagine sulla frana che a Brazzano di Cormons ha provocato la morte di Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj. L’apertura del procedimento, comunicata dal procuratore capo, riguarda ipotesi di reato che vanno dall’ omicidio colposo plurimo alla frana colposa, fino al crollo colposo, e al momento non individua persone specifiche. Gli inquirenti hanno disposto l’ autopsia sui due corpi. Nel frattempo, nel borgo rimangono sfollate 84 persone, costrette a lasciare le proprie abitazioni per il pericolo generato dallo smottamento della collina. Intanto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha firmato il provvedimento che riconosce lo stato di emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

