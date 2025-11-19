Frane nel Goriziano la procura avvia un’indagine
La procura di Gorizia ha avviato un’indagine sulla frana che a Brazzano di Cormons ha provocato la morte di Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj. L’apertura del procedimento, comunicata dal procuratore capo, riguarda ipotesi di reato che vanno dall’ omicidio colposo plurimo alla frana colposa, fino al crollo colposo, e al momento non individua persone specifiche. Gli inquirenti hanno disposto l’ autopsia sui due corpi. Nel frattempo, nel borgo rimangono sfollate 84 persone, costrette a lasciare le proprie abitazioni per il pericolo generato dallo smottamento della collina. Intanto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha firmato il provvedimento che riconosce lo stato di emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Maltempo nel Goriziano: la Regione FVG pianifica interventi, ricognizione abitazioni, strade e sicurezza dopo frane e danni. #Friuli #Gorizia #Cronaca #Inprimopiano Vai su X
Strade interrotte, frane e smottamenti anche sul versante sloveno del Collio Goriziano. A Tolmino registrati oltre 100 millimetri di pioggia. - facebook.com Vai su Facebook
Frane nel Goriziano, la procura avvia un’indagine - Il procedimento ipotizza i reati di omicidio colposo plurimo, frana colposa e crollo colposo, ed è al momento a carico di ignoti. lettera43.it scrive
Frana nel Goriziano, la Procura indaga per disastro e omicidio - La Procura di Gorizia ha aperto un procedimento penale contro ignoti per omicidio colposo plurimo; inondazione, frana o valanga colpose e crollo o altro disastro colposo a seguito della colata di fang ... Lo riporta ansa.it
Friuli, il faro della procura sulla frana che ha ucciso due persone - In passato a Brazzano di Cormons c’erano stati altri crolli, verifiche sui vigneti a monte delle case ... Secondo repubblica.it