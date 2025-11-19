Franciacorta tra pioggia e emozioni | Samuele Marchetti chiude la stagione Easykart con grinta e sfortuna
C’è un momento, alla fine di ogni stagione, in cui il rumore dei motori lascia spazio a un silenzio diverso, più denso, più carico di significato. A Franciacorta, sotto un cielo basso e gonfio di pioggia, l’asfalto bagnato ha riflettuto non solo le luci dei kart ma un intero anno di crescita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
