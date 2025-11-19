Oasi Culturale, il festival multidisciplinare in svolgimento ad Hacienda e Tram Depot Talenti tra ottobre e dicembre 2025, torna con un nuovissimo evento: Francesco Taskayali – Le isole della memoria.Francesco Taskayali (Roma, 1991) è un pianista e compositore italo-turco. Ha iniziato a scrivere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Francesco Taskayali in "Le isole della memoria"