francesco saverio garofani dalla balena bianca al quirinale con mattarella

Chi lo conosce sa che due sono le passioni principali di Francesco Saverio Garofani: la squadra della Roma e le battute taglienti, quelle in cui l’arguzia insaporisce la perfidia. Chi lo conosce, pure, lo ritiene accorto e sobrio come l’eleganza inglese cui rimanda nel vestiario, perciò stupisce che si sia lasciato andare a quelle esternazioni, sebbene informali, assurte alle cronache come “ il piano anti-Meloni ”. È che a chiunque capita di scivolare, anche a chi come Garofani ha cominciato con i calzoni corti a praticare gli spinosi sentieri della politica e del giornalismo quando la Dc era la “balena bianca”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

