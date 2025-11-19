Francesco Saverio Garofani dalla balena bianca al Quirinale con Mattarella

Chi lo conosce sa che due sono le passioni principali di Francesco Saverio Garofani: la squadra della Roma e le battute taglienti, quelle in cui l’arguzia insaporisce la perfidia. Chi lo conosce, pure, lo ritiene accorto e sobrio come l’eleganza inglese cui rimanda nel vestiario, perciò stupisce che si sia lasciato andare a quelle esternazioni, sebbene informali, assurte alle cronache come “ il piano anti-Meloni ”. È che a chiunque capita di scivolare, anche a chi come Garofani ha cominciato con i calzoni corti a praticare gli spinosi sentieri della politica e del giornalismo quando la Dc era la “balena bianca”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Francesco Saverio Garofani, dalla “balena bianca” al Quirinale con Mattarella

Leggi anche questi approfondimenti

Insomma, il consigliere del Quirinale #Garofani sminuisce ma non smentisce lo scoop de @LaVeritaWeb . Ho letto l’articolo pubblicato stamattina dal @Corriere e non è per nulla convincente. Francesco Saverio Garofani, confidandosi con la collega Monica Vai su X

Oro Interregionale in Calabria: La Sport Academy Taekwondo Foggia Brilla con il Maestro Puzio La Sport Academy Taekwondo di Foggia, guidata dall'insegnante tecnico Puzio Francesco Saverio Junior, ha dominato i recenti Campionati Interregionali di Com - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Francesco Saverio Garofani, ex deputato e consigliere del Presidente Mattarella - Dal 2022 è stato nominato consigliere del Capo dello Stato per gli affari del Consiglio Supremo di Difesa ... Scrive msn.com

Caso Garofani, Meloni sale al Colle - La premier ricevuta dal presidente Mattarella dopo l’attacco di Fdi al consigliere del Quirinale, Francesco Saverio Garofani, accusato dal quotidiano la Verità di preparare «uno scossone al governo». Scrive italiaoggi.it

Chi è Francesco Saverio Garofani, il consigliere di Mattarella accusato da La Verità - Francesco Saverio Garofani è l'uomo della polemica tra Fdi e il Quirinale: ecco cosa è successo e chi è il consigliere di Mattarella ... Da policymakermag.it