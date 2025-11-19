Francesco Garofani e il presunto piano del Quirinale per fermare Giorgia Meloni | Chiacchierata non complotto

«Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell’attacco e quel che fa male è l’impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente». Giorgia Meloni voleva la smentita di Francesco Saverio Garofani sul presunto piano del Quirinale per far cadere la premier. Arriva invece una conferma attraverso le parole del consigliere al Corriere della Sera. «Era una chiacchierata in libertà tra amici», dice. Il consigliere è convinto di «non aver mai fatto dichiarazioni fuori posto, mai esibizioni di protagonismo». Rivela di aver «letto e riletto Belpietro, senza capire in cosa consisterebbe il complotto ». 🔗 Leggi su Open.online

