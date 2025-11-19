Francesca Mannocchi | chi è la giornalista che racconta le guerre e convive con la sclerosi multipla
Francesca Mannocchi è uno dei volti più rappresentativi del giornalismo italiano contemporaneo, una figura che ha saputo coniugare il rigore professionale con un impegno civile che lascia il segno. Nata a Roma il primo ottobre 1981, ha costruito la sua carriera raccontando le realtà più complesse e dolorose del nostro tempo: guerre, migrazioni, Medio Oriente. Ma dietro la macchina da presa e il taccuino c’è anche una battaglia personale, quella contro la sclerosi multipla, che ha scelto di condividere pubblicamente per dare voce a chi affronta quotidianamente questa malattia. La sua formazione inizia con una laurea in Storia del Cinema, un bagaglio culturale che si percepisce nel modo in cui costruisce i suoi reportage, dove l’immagine e la narrazione si fondono per restituire non solo i fatti, ma l’umanità che li attraversa. 🔗 Leggi su Screenworld.it
