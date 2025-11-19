Frana di via del Vaticano le quattro famiglie sfollate saranno a casa a Natale
Monsummano Terme (Pistoia), 19 novembre 2025 – Il vero regalo di Natale sarà di poter rientrare nelle proprie case, per le quattro famiglie sfollate di Monsummano dopo la frana in zona Vaticano che colpì la strada e mezza collina lo scorso marzo. A darne conferma sono l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci e il sindaco Simona De Caro, che annunciano che i lavori sul sito sono ormai compiuti. Tirano dunque un sospiro di sollievo anche gli altri abitanti e i titolari degli agriturismi della zona che da mesi vivono una situazione di disagio che impedisce loro l’entrata e uscita dalle loro proprietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
È stato trovato il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, travolto da una frana che ha colpito la sua casa a Brazzano di Cormons (Gorizia). Prima di mettersi in salvo ha tentato di salvare un'anziana, anche lei dispersa. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Frana di via del Vaticano, le quattro famiglie sfollate saranno a casa a Natale - Sono nella fase finale i lavori da 2 milioni per la messa in sicurezza della collina. Da msn.com
La frana di Vaticano. Crolla mezza collina. Giù una valanga di terra con 60 metri di strada - Non trova pace via del Vaticano a Monsummano Alto, dove tra venerdì notte e sabato mattina è crollata mezza collina e parte della strada. Riporta lanazione.it