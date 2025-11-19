frana di via del vaticano le quattro famiglie sfollate saranno a casa a natale

Monsummano Terme (Pistoia), 19 novembre 2025 – Il vero regalo di Natale sarà di poter rientrare nelle proprie case, per le quattro famiglie sfollate di Monsummano dopo la frana in zona Vaticano che colpì la strada e mezza collina lo scorso marzo. A darne conferma sono l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci e il sindaco Simona De Caro, che annunciano che i lavori sul sito sono ormai compiuti. Tirano dunque un sospiro di sollievo anche gli altri abitanti e i titolari degli agriturismi della zona che da mesi vivono una situazione di disagio che impedisce loro l’entrata e uscita dalle loro proprietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

