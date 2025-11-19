Frana di via del Vaticano le quattro famiglie sfollate saranno a casa a Natale

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monsummano Terme (Pistoia), 19 novembre 2025 – Il vero regalo di Natale sarà di poter rientrare nelle proprie case, per le quattro famiglie sfollate di Monsummano dopo la frana in zona Vaticano che colpì la strada e mezza collina lo scorso marzo. A darne conferma sono l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci e il sindaco Simona De Caro, che annunciano che i lavori sul sito sono ormai compiuti. Tirano dunque un sospiro di sollievo anche gli altri abitanti e i titolari degli agriturismi della zona che da mesi vivono una situazione di disagio che impedisce loro l’entrata e uscita dalle loro proprietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

frana di via del vaticano le quattro famiglie sfollate saranno a casa a natale

© Lanazione.it - Frana di via del Vaticano, le quattro famiglie sfollate saranno a casa a Natale

Altre letture consigliate

frana via vaticano quattroFrana di via del Vaticano, le quattro famiglie sfollate saranno a casa a Natale - Sono nella fase finale i lavori da 2 milioni per la messa in sicurezza della collina. Da msn.com

La frana di Vaticano. Crolla mezza collina. Giù una valanga di terra con 60 metri di strada - Non trova pace via del Vaticano a Monsummano Alto, dove tra venerdì notte e sabato mattina è crollata mezza collina e parte della strada. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Frana Via Vaticano Quattro