Fra tradimenti e tensioni Ambientato in riva all’Adda il romanzo sulle sfide della famiglia di oggi

È ambientato a Lodi il romanzo "Fragili rami" scritto da Daniela Boarino e Piera Sellaro e pubblicato in questo mese da Pathos Edizioni. Il libro racconta con sguardo realistico e sensibile le relazioni familiari e le sfide della famiglia contemporanea. La storia si svolge a partire dagli anni Sessanta fino ad oggi. La narrazione si sviluppa principalmente tra ambienti familiari e professionali (ossia la casa, lo studio legale di famiglia), con brevi accenni al periodo del lockdown, che funziona più come sfondo e da detonatore. I personaggi principali di "Fragili rami" sono Armando, protagonista e voce narrante, che è un avvocato quarantenne, marito e padre, segnato da un rapporto difficile con il padre e da una crisi familiare che lo obbliga a rimettere in discussione ogni certezza; Sara, moglie di Armando, madre dei suoi figli.

