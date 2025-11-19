FOTO & VIDEO Esercitazione dei Carabinieri a Salerno | simulato l’arresto di un mafioso in un centro commerciale

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata del 18 novembre, a Salerno, presso il Centro Commerciale “Le Cotoniere” gli assetti specialistici del locale Comando Provinciale Carabinieri hanno svolto un’esercitazione per la gestione e la risoluzione di crisi derivanti dal compimento di situazioni di emergenza a cui hanno partecipato le squadre A.P.I (Aliquote di Primo Intervento) del Nucleo Operativo e Radiomobile, la Centrale Operativa, gli Artificieri, i Negoziatori, il personale del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, la Sezione Radiomobile, nonché il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano Faiano (SA) e le S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO & VIDEO/ Esercitazione dei Carabinieri a Salerno: simulato l’arresto di un mafioso in un centro commerciale

Leggi anche questi approfondimenti

Salerno, esercitazione per i casi di emergenza dei reparti specilistici dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Strage bambini Texas, studenti "morti" a terra e pistole: l'esercitazione choc nella scuola del killer - Irma Garcia, 46 anni, insegnava da 23 anni ed era stata nominata insegnante dell'anno dal distretto scolastico indipendente di Uvalde nel 2019. ilmessaggero.it scrive

Monte Cimone, l'esercitazione del Soccorso Alpino /FOTO e VIDEO - Le prove nei dintorni del lago Baccio, nell’alto Appennino modenese, nel comune di Pievepelago in una palestra di roccia naturale Pievepelago (Modena), 19 dicembre 2016 - Si legge su ilrestodelcarlino.it

Messaggio di emergenza e mezzi di soccorso in azione: esercitazione a Levate - Foto e video - L’incidente è stato simulato all’azienda chimica Rainoldi di cui è in corso l’aggiornamento del Pee (piano di emergenza esterna). Si legge su ecodibergamo.it